Стало известно, сколько россиян освободили от частичной мобилизации

Более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер, были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.

"Для поддержания экономики страны от призыва освобождено более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства", — отметил он.