Стало известно, сколько россиян освободили от частичной мобилизации
Шойгу: Более 830 тысяч человек были освобождены от мобилизации
Более 830 тысяч россиян, работающих на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер, были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.
"Для поддержания экономики страны от призыва освобождено более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства", — отметил он.
При этом Шойгу подчеркнул, что было и большое количество желающих поступить в войска в качестве добровольцев — более 20 тысяч человек пришли, не дожидаясь повесток.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Президент РФ неоднократно объяснял, что необходимости в каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России нет.
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