Путин: Частичная мобилизация выявила необходимость модернизации системы военкоматов

Частичная мобилизация выявила определённые проблемы в системе военных комиссариатов. На это обратил внимание президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны в среду. По его словам, военкоматы нужно модернизировать.

Частичная мобилизация выявила ряд проблем, заявил Владимир Путин. Видео © LIFE

"Проведённая частичная мобилизация выявила определённые проблемы, это хорошо всем известно, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но всё же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов", — подчеркнул российский лидер.