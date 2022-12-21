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Опубликовано 21 декабря 2022, 12:37
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Путин: Частичная мобилизация выявила необходимость модернизации системы военкоматов

Частичная мобилизация выявила определённые проблемы в системе военных комиссариатов. На это обратил внимание президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны в среду. По его словам, военкоматы нужно модернизировать.

Частичная мобилизация выявила ряд проблем, заявил Владимир Путин. Видео © LIFE

"Проведённая частичная мобилизация выявила определённые проблемы, это хорошо всем известно, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но всё же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов", — подчеркнул российский лидер.

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Ранее Лайф писал, что президент Путин начал выступление на расширенной коллегии Министерства обороны с минуты молчания в память погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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