В России запустили историческую интерактивную платформу для учеников начальных классов

Для учащихся начальных классов в России запустили образовательную интерактивную платформу, с помощью которой они могут узнать о главных событиях в истории страны. Проект совместно сделали холдинг VK, Минпросвещения и российское общество "Знание".

Эта платформа доступна в веб-версии на сайте магиязнаний.рф, а также на игровой площадке VK Play и в магазине приложений RuStore.

"VK, Минпросвещения России и российское общество "Знание" познакомят школьников с важными историческими событиями и героями на образовательной платформе "Магия знаний: история России". Проект также поддерживает Институт развития Интернета", — сообщила пресс-служба VK.

Узнавать об истории и культуре страны с помощью проекта школьники смогут в игровом формате. Пока для учащихся 1–4-х классов доступна первая часть игры, она посвящена Древней Руси. Новые части будут доступны в 2023 году. Среди них "Цари и императоры", "Российская империя", "СССР и современная Россия".