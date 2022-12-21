Путин: Тактико-технические характеристики военной техники нужно испытывать в реальном бою

Тактико-технические характеристики российских вооружений нужно проверять в условиях реальных боёв. Такую задачу поставил президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны в среду. По словам, российского лидера, что-то из нашего арсенала "работает блестяще", а что-то требует доработки.

Путин также поблагодарил конструкторов и инженеров за то, что они регулярно бывают на передовой и вносят необходимые коррективы в работу техники. Эта практика, по мнению президента, должна стать постоянной.

"Надеюсь, что эта практика будет продолжена, чтобы в реальных боевых условиях проверять тактико-технические характеристики вооружений и техники, совершенствовать их", — заключил российский лидер.