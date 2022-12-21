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21 декабря, 12:31

Путин: Тактико-технические характеристики военной техники нужно испытывать в реальном бою

Тактико-технические характеристики российских вооружений нужно проверять в условиях реальных боёв. Такую задачу поставил президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны в среду. По словам, российского лидера, что-то из нашего арсенала "работает блестяще", а что-то требует доработки.

Путин также поблагодарил конструкторов и инженеров за то, что они регулярно бывают на передовой и вносят необходимые коррективы в работу техники. Эта практика, по мнению президента, должна стать постоянной.

"Надеюсь, что эта практика будет продолжена, чтобы в реальных боевых условиях проверять тактико-технические характеристики вооружений и техники, совершенствовать их", — заключил российский лидер.

Путин поставил задачу повысить боевые возможности ВКС РФ

Путин поставил задачу повысить боевые возможности ВКС РФ

Ранее Лайф писал, что президент Путин начал выступление на расширенной коллегии Министерства обороны с минуты молчания в память погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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