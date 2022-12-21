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21 декабря, 12:53

Минобороны планирует базировать суда обеспечения ВМФ в Бердянске и Мариуполе

В Бердянске и Мариуполе намерены развернуть пункты базирования судов обеспечения, аварийные службы и судоремонтные бригады Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время расширенной коллегии министерства с участием президента Владимира Путина.

"Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-морского флота", — заявил Шойгу.

Кроме того, он подчеркнул, что Азовское море вновь стало внутренним для России, "как это было на протяжении трёхсот лет истории нашей страны".

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Артур Белкин

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