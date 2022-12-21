Минобороны планирует базировать суда обеспечения ВМФ в Бердянске и Мариуполе
В Бердянске и Мариуполе намерены развернуть пункты базирования судов обеспечения, аварийные службы и судоремонтные бригады Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время расширенной коллегии министерства с участием президента Владимира Путина.
"Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-морского флота", — заявил Шойгу.
Кроме того, он подчеркнул, что Азовское море вновь стало внутренним для России, "как это было на протяжении трёхсот лет истории нашей страны".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что фрегат "Адмирал Горшков" с ракетными гиперзвуковыми системами "Циркон" выйдет на службу в начале января 2023 года.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY