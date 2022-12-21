Путин заявил, что МБР "Сармат" в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство

В ближайшее время впервые на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат". Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил президент России Владимир Путин.

"В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", — сказал он.

Глава государства отметил, что властям известно о "некотором движении вправо", но планы в любом случае будут реализованы.