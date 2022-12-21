ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 12:38
19701

Шойгу: Откровения Меркель показали, что не РФ стала источником конфликта на Украине

После заявлений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель для всех стало очевидным, что не Россия является источником конфликта на Украине, а профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине", отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что причиной конфликта является профинансированный Западом госпереворот на Украине в 2014 году, который привёл к власти антироссийские силы и разделил братские народы, что спровоцировало вооружённое противостояние в Донбассе.

Вучича шокировало признание Меркель о Минских соглашениях
Вучича шокировало признание Меркель о Минских соглашениях

Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время" для накопления сил. По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александр Юнашев
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Ангела Меркель
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar