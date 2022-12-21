Шойгу: Откровения Меркель показали, что не РФ стала источником конфликта на Украине
После заявлений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель для всех стало очевидным, что не Россия является источником конфликта на Украине, а профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.
"После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине", — отметил Шойгу.
Он подчеркнул, что причиной конфликта является профинансированный Западом госпереворот на Украине в 2014 году, который привёл к власти антироссийские силы и разделил братские народы, что спровоцировало вооружённое противостояние в Донбассе.
Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время" для накопления сил. По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ