Шойгу: Откровения Меркель показали, что не РФ стала источником конфликта на Украине

После заявлений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель для всех стало очевидным, что не Россия является источником конфликта на Украине, а профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине", — отметил Шойгу.