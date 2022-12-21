Шойгу заявил о значительных потерях ВСУ и уничтожении большой части вооружения Украины

Военные Украины понесли значительные потери во время специальной военной операции РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на итоговой коллегии военного ведомства с участием российского лидера Владимира Путина.

"В результате Вооружённые силы Украины понесли значительные потери. Существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожена", — сказал глава Минобороны.