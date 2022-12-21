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21 декабря, 12:38

Шойгу заявил о значительных потерях ВСУ и уничтожении большой части вооружения Украины

Военные Украины понесли значительные потери во время специальной военной операции РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на итоговой коллегии военного ведомства с участием российского лидера Владимира Путина.

"В результате Вооружённые силы Украины понесли значительные потери. Существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожена", — сказал глава Минобороны.

Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес

Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес

Ранее Путин заявил, что никаких граничений по финансированию Вооружённых сил России нет. Вместе с тем глава государства добавил, что на поле боя не может быть мелочей.

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Getty Images / Scott Peterson

Варвара Романова

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