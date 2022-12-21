Шойгу заявил, что свыше 500 спутников США и НАТО работают в интересах Киева

Вооружённые силы Украины в ходе конфликта используют более 500 спутников США и НАТО. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства с участием российского лидера Владимира Путина.

"В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 — военные, остальные — двойного назначения", — сказал министр.

Шойгу также добавил, что в зоне боевых действий сейчас находятся штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты Североатлантического альянса.