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21 декабря, 12:49

Шойгу оценил уровень современности стратегических ядерных сил РФ на 91,3%

В стратегических ядерных силах РФ уровень современной техники доведён до 91,3%. Они находятся на уровне, который позволяет проводить стратегическое сдерживание. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведённым до 91,3%", — указал он.

Шойгу заявил о значительных потерях ВСУ и уничтожении большой части вооружения Украины

Шойгу заявил о значительных потерях ВСУ и уничтожении большой части вооружения Украины

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что специальная военная операция на Украине показала высокий профессионализм всех уровней управления российских вооружённых сил.

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Кадр из видео LIFE

Илья Суриков

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