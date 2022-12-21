Шойгу оценил уровень современности стратегических ядерных сил РФ на 91,3%
В стратегических ядерных силах РФ уровень современной техники доведён до 91,3%. Они находятся на уровне, который позволяет проводить стратегическое сдерживание. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.
"Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведённым до 91,3%", — указал он.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что специальная военная операция на Украине показала высокий профессионализм всех уровней управления российских вооружённых сил.
Новости
Кадр из видео LIFE