Шойгу оценил уровень современности стратегических ядерных сил РФ на 91,3%

В стратегических ядерных силах РФ уровень современной техники доведён до 91,3%. Они находятся на уровне, который позволяет проводить стратегическое сдерживание. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.