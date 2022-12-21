Путин: Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе 2023 года

В начале января 2023 года на службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с ракетными гиперзвуковыми системами "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенной коллегии Минобороны.

"В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, ещё раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон", — заявил российский лидер.

Он также отметил, что РФ продолжит развитие гиперзвуковых ракетных комплексов, которые уникальны по своим характеристикам.