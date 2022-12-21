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21 декабря, 12:51

Шойгу: Запад старается не замечать элементов ядерного шантажа Украины

Западные страны стараются не замечать элементов ядерного шантажа, к которым прибегает Украина. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина.

"Украинское руководство прибегает к запрещённым методам противоборства, включая теракты и заказные убийства, обстрелы мирных жителей тяжёлым вооружением. Всего этого западные страны стараются не замечать, как и элементов ядерного шантажа", — сказал он.

Например, продолжил министр, Запад не замечает провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции и сценариев подготовки грязной ядерной бомбы. По его словам, ВС РФ противостоят на Украине силы США и их союзников, которые не прекращают поставлять Киеву вооружение, обучать военных ВСУ, предоставлять развединформацию. Запад вместе с тем направляет советников и наёмников, а также ведёт информационную и санкционную войну против РФ.

Шойгу заявил о значительных потерях ВСУ и уничтожении большой части вооружения Украины

Шойгу заявил о значительных потерях ВСУ и уничтожении большой части вооружения Украины

Ранее Шойгу заявил, что США и союзники тратят большие средства на информационную войну с РФ. По его словам, западные СМИ молчат о преступлениях, которые совершают ВСУ, в то же время героизируя киевские власти и народ Украины.

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LIFE / Павел Баранов

Светлана Оперук

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