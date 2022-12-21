Шойгу: Запад старается не замечать элементов ядерного шантажа Украины

Западные страны стараются не замечать элементов ядерного шантажа, к которым прибегает Украина. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина.

"Украинское руководство прибегает к запрещённым методам противоборства, включая теракты и заказные убийства, обстрелы мирных жителей тяжёлым вооружением. Всего этого западные страны стараются не замечать, как и элементов ядерного шантажа", — сказал он.

Например, продолжил министр, Запад не замечает провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции и сценариев подготовки грязной ядерной бомбы. По его словам, ВС РФ противостоят на Украине силы США и их союзников, которые не прекращают поставлять Киеву вооружение, обучать военных ВСУ, предоставлять развединформацию. Запад вместе с тем направляет советников и наёмников, а также ведёт информационную и санкционную войну против РФ.