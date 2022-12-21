Терапевт рассказала, как не заболеть в новогодние праздники

Стоит избегать мест скопления людей, чтобы не заболеть в новогодние праздники. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-терапевт Надежда Чернышова. По её словам, если меньше пользоваться общественным транспортом, ходить в магазины и торговые центры, то шанс подхватить инфекцию будет ниже. Эксперт также напомнила, что в закрытых помещениях важно носить маску, менять её следует каждые два часа.

"В новогодние праздники люди часто ходят по гостям. Обязательно уточняйте заранее, всё ли у них хорошо со здоровьем, попросите воздержаться от визита, если они жалуются на насморк или кашель. При признаках простуды нужно оставаться дома", — добавила Чернышова.

Специалист посоветовала больше гулять и заниматься спортом, причём важно одеваться по погоде. Так, не всегда стоит носить всё слишком тёплое. Дело в том, что такая одежда вызывает потоотделение, в результате чего организм начинает сильно испарять влагу и переохлаждается. Лучше всего отдавать предпочтение синтетическим, качественным и спортивным тканям.

"Один из главных принципов — это многослойность. Если предполагается длительное пребывание на воздухе, лучше надеть несколько слоёв более лёгкой одежды с тем, чтобы можно было один из слоёв снять, если будет жарко. Джемпер, какой-то лонгслив можно снять либо, наоборот, взять с собой в рюкзаке и, если холодно, надеть", — отметила эксперт.

Кроме того, нужно выбрать правильную обувь. Она должна быть чуть свободной, так как в тесной можно легко обморозить ноги.