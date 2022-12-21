Шойгу сообщил об уничтожении четырёх тысяч украинских бойцов во время взятия "Азовстали"

Во время спецоперации на Украине в результате взятия завода "Азовсталь" Вооружённые силы РФ уничтожили более четырёх тысяч бойцов противника. Ещё более 2,5 тысячи сдались в плен. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"В результате успешных действий подразделений российских вооружённых сил и донецкой Народной милиции более четырёх тысяч боевиков были уничтожены, две с половиной тысячи (2439) националистов "Азова"* и военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен", — указал он.

Министр обороны напомнил, что ВС РФ в конце мая полностью освободили от сил противника крупный промышленный центр Мариуполь. Это был укрепрайон с ядром в виде промзоны завода "Азовсталь".

Ранее Сергей Шойгу заявил о том, что западные страны стараются не замечать элементы ядерного шантажа, к которым прибегает Украина.