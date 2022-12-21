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21 декабря, 13:07

Шойгу заявил о необходимости сформировать группировку войск на Северо-Западе России

России необходимо сформировать группировку войск на северо-западе страны. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии министерства с участием российского лидера Владимира Путина. Этот шаг, по его словам, связан с расширением НАТО за счёт Финляндии и Швеции.

"Требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России", — сказал министр.

Шойгу сообщил о росте боевых возможностей ВС РФ в 2022 году более чем на 13%

Шойгу сообщил о росте боевых возможностей ВС РФ в 2022 году более чем на 13%

Ранее Шойгу, выступая на коллегии МО, заявил о значительных потерях ВСУ и уничтожении большой части вооружения Незалежной. Вместе с тем министр подчеркнул, что СВО показала высокий профессионализм всех уровней управления Российских вооружённых сил.

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Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев

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