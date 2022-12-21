Шойгу заявил о необходимости сформировать группировку войск на Северо-Западе России

России необходимо сформировать группировку войск на северо-западе страны. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии министерства с участием российского лидера Владимира Путина. Этот шаг, по его словам, связан с расширением НАТО за счёт Финляндии и Швеции.