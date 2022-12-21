Шойгу заявил о необходимости сформировать группировку войск на Северо-Западе России
России необходимо сформировать группировку войск на северо-западе страны. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии министерства с участием российского лидера Владимира Путина. Этот шаг, по его словам, связан с расширением НАТО за счёт Финляндии и Швеции.
"Требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России", — сказал министр.
Ранее Шойгу, выступая на коллегии МО, заявил о значительных потерях ВСУ и уничтожении большой части вооружения Незалежной. Вместе с тем министр подчеркнул, что СВО показала высокий профессионализм всех уровней управления Российских вооружённых сил.
Кадр из видео LIFE