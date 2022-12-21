Шойгу: Российские военные наносят удары по системе управления и предприятиям ВПК Украины

Российские силовики наносят высокоточные удары по системе управления и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в ходе итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям военно-промышленного комплекса и связанными с ними объектами, в том числе — энергетики", — подчеркнул он.

По словам министра, вместе с ударами ВС РФ разрушается цепочка поставок иностранного вооружения и сокрушается военный потенциал противника. При этом российские силовики принимают исчерпывающие меры по исключению гибели гражданских. Наши военные спасают население от геноцида и террора. Но при этом Москва всегда готова провести конструктивные мирные переговоры с Киевом.