Шойгу: Российские военные наносят удары по системе управления и предприятиям ВПК Украины
Российские силовики наносят высокоточные удары по системе управления и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в ходе итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
"Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям военно-промышленного комплекса и связанными с ними объектами, в том числе — энергетики", — подчеркнул он.
По словам министра, вместе с ударами ВС РФ разрушается цепочка поставок иностранного вооружения и сокрушается военный потенциал противника. При этом российские силовики принимают исчерпывающие меры по исключению гибели гражданских. Наши военные спасают население от геноцида и террора. Но при этом Москва всегда готова провести конструктивные мирные переговоры с Киевом.
Ранее Шойгу сообщил об уничтожении четырёх тысяч украинских бойцов во время взятия "Азовстали". Ещё более 2,5 тысячи националистов и военных ВСУ сдались в плен.
ТАСС / Таисия Воронцова