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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 13:13

Шойгу: В 2023 году будет продолжено проведение СВО до полного выполнения задач

Специальная военная операция будет продолжена в 2023 году до полного выполнения задач. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии министерства с участием российского лидера Владимира Путина.

"Приоритетные задачи на 2023 год: продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач", — сказал министр.

Он также отметил, что свои задачи продолжат выполнять войска России и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе для сохранения мира и стабильности.

Шойгу: Свыше 100 тысяч российских военных получили госнаграды за время СВО
Шойгу: Свыше 100 тысяч российских военных получили госнаграды за время СВО

Ранее Шойгу заявил о необходимости сформировать группировку войск на северо-западе России. Этот шаг, по его словам, связан с расширением НАТО за счёт Финляндии и Швеции.

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ТАСС / Лев Федосеев

Александр Юнашев
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