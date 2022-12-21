Шойгу: В 2023 году будет продолжено проведение СВО до полного выполнения задач

Специальная военная операция будет продолжена в 2023 году до полного выполнения задач. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии министерства с участием российского лидера Владимира Путина.

"Приоритетные задачи на 2023 год: продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач", — сказал министр.

Он также отметил, что свои задачи продолжат выполнять войска России и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе для сохранения мира и стабильности.