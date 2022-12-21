Запашный: Имя Месси будет вписано в историю мирового футбола золотыми буквами

Имя капитана сборной Аргентины Лионеля Месси будет вписано в историю мирового футбола золотыми буквами. Таким мнением поделился народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, комментируя финал чемпионата мира в Катаре, после которого футболиста признали лучшим игроком мундиаля.

"Месси выиграл. Теперь его имя будет золотыми буквами вписано в историю мирового футбола. И этот вопрос ещё долгое время будет обсуждаться: кто же более великий из двух аргентинцев — Диего Марадона или Лионель Месси", — цитирует Запашного РИА ФАН.

По его мнению, Марадона является одним из величайших игроков за всю историю футбола. Однако дрессировщик считает, что Месси обогнал кумира по числу достижений. Запашный убеждён, что его можно поставить на второе место, сразу после легендарного бразильского футболиста Пеле. Народный артист РФ также отметил, что Месси на данный момент более титулованный, чем Марадона. Кроме того, Запашный обратил внимание на то, что португалец Криштиану Роналду до сих пор не поздравил лучшего игрока ЧМ-2022 в Катаре и сборную Аргентины.

"Было бы правильно всё же поздравить Месси с тем, что его мечта сбылась. А нам будет правильно пожелать, чтобы эта мечта сбылась и у Роналду на следующем чемпионате мира. По крайней мере, я бы очень хотел стать свидетелем такой истории!" — заключил Запашный.