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21 декабря, 13:20

Путин: У России есть всё, а у соседних стран — только подачки со стороны

У России есть всё, в отличие от соседних стран, которые пользуются подачками со стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны.

"Таких стран [как Россия] немного в мире. Не говорю про соседей, у них скоро ничего не будет, только в виде подачек — деньгами и вооружениями. В России совсем всё по-другому. У нас есть всё!" — сказал он.

У России есть возможности для наращивания потенциала, что она и будет делать, причём, подчеркнул Путин, на собственной научной, технологической, производственной и кадровой базе.

Путин заявил, что Россия всегда казалась Западу "слишком большой"

Путин заявил, что Россия всегда казалась Западу "слишком большой"

Ранее Путин назвал происходящее на Украине трагедией, которую спровоцировали третьи страны. По его словам, Москву не в чем упрекнуть, ведь Россия всегда считала украинский народ братским.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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