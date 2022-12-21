Путин: У России есть всё, а у соседних стран — только подачки со стороны

У России есть всё, в отличие от соседних стран, которые пользуются подачками со стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны.

"Таких стран [как Россия] немного в мире. Не говорю про соседей, у них скоро ничего не будет, только в виде подачек — деньгами и вооружениями. В России совсем всё по-другому. У нас есть всё!" — сказал он.

У России есть возможности для наращивания потенциала, что она и будет делать, причём, подчеркнул Путин, на собственной научной, технологической, производственной и кадровой базе.