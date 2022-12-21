Путин: Конфликт на Украине был неизбежен, но лучше сегодня, чем завтра

Столкновения с враждебными силами на Украине были неизбежны. Такое мнение озвучил президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны в среду. По его словам, вопрос был только в том, когда это произойдёт.

Путин подчеркнул, что военные действия всегда связаны с трагедиями и потерями.

Конфликт на Украине был неизбежен, считает Владимир Путин. Видео © LIFE

"Мы это прекрасно понимаем, отдаём в этом отчёт, но поскольку это неизбежно, то лучше сегодня, чем завтра", — указал глава государства.