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Опубликовано 21 декабря 2022, 13:21

Путин: Конфликт на Украине был неизбежен, но лучше сегодня, чем завтра

Столкновения с враждебными силами на Украине были неизбежны. Такое мнение озвучил президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны в среду. По его словам, вопрос был только в том, когда это произойдёт.

Путин подчеркнул, что военные действия всегда связаны с трагедиями и потерями.

Конфликт на Украине был неизбежен, считает Владимир Путин. Видео © LIFE

"Мы это прекрасно понимаем, отдаём в этом отчёт, но поскольку это неизбежно, то лучше сегодня, чем завтра", — указал глава государства.

Путин назвал происходящее на Украине трагедией, которую спровоцировали третьи страны
Путин назвал происходящее на Украине трагедией, которую спровоцировали третьи страны

Ранее Лайф писал, что президент Путин начал выступление на расширенной коллегии Министерства обороны с минуты молчания в память о погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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