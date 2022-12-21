Путин заявил, что по-прежнему считает братским украинский народ

Украинский народ по-прежнему остаётся братским нашей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенной коллегии Минобороны РФ. Он подчеркнул, что Москва долгое время делала попытки выстроить с Киевом хорошие отношения, однако подобные действия не достигали нужной цели.

"Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что РФ не в чем упрекнуть.