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21 декабря, 13:25

Путин заявил, что по-прежнему считает братским украинский народ

Украинский народ по-прежнему остаётся братским нашей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенной коллегии Минобороны РФ. Он подчеркнул, что Москва долгое время делала попытки выстроить с Киевом хорошие отношения, однако подобные действия не достигали нужной цели.

"Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что РФ не в чем упрекнуть.

Путин заявил, что Россия всегда казалась Западу "слишком большой"

Путин заявил, что Россия всегда казалась Западу "слишком большой"

Ранее президент РФ заявил, что столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно. По его словам, вопрос был только в том, когда это произойдёт.

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LIFE / Павел Баранов

Варвара Романова

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