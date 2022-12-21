Путин: В России есть проявления неонацизма, но с ними страна борется
В любой стране есть проявления неонацизма, но Россия борется с ними. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны.
"Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, фашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, все делают вид, что не замечают этого", — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россию не ждали в "цивилизованном мире". По словам президента, он сам делал попытки сблизиться с Западом, но это так и не удалось.
Обложка ©