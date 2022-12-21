Россиянин жестоко изрезал бывшую возлюбленную на глазах у очевидцев, но та выжила

В Волжском 41-летний местный житель нанёс десять ударов ножом бывшей возлюбленной прямо возле подъезда её дома. Подробности истории и жуткое видео с инцидентом публикует телеграм-канал SHOT.

В Волжском местный житель нанёс 10 ударов ножом своей бывшей возлюбленной. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, что мужчина силой выводит девушку из подъезда, после чего начинает бить её ножом. Сама пострадавшая сильно кричит и пытается позвать на помощь. Вмешаться в происходящее попытался один из прохожих, однако нападавший потребовал от него немедленно удалиться. Позднее проезжавшие мимо местные жители вызвали полицейских и скорую. Дома у девушки в этот момент находился ребёнок.

Позднее стало известно, что нападавшим оказался 41-летний Аркадий Г., который изначально ехал к девушке мириться. Ранее он был судим по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью", "Хулиганство" и "Грабёж". Сама пострадавшая сумела выжить и сейчас находится в реанимации.