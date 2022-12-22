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22 декабря, 12:11

Рогозина перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который получил ранение во время обстрела Донецка со стороны ВСУ, доставлен в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом Лайфу сообщил его помощник. Также в медучреждение были перевезены ещё двое пострадавших в результате атаки.

"Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь. Ещё несколько раненых военных советников продолжают находиться в медицинских учреждениях ДНР, их состояние стабилизировано, но врачи пока не дают разрешение на их транспортировку", — уточнил помощник Рогозина.

Пушилин назвал обстрел гостиницы в Донецке терактом

Пушилин назвал обстрел гостиницы в Донецке терактом

Лайф писал, что ночью 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в результате погибло два человека, также там был ранен бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в скором времени ему предстоит операция. Кроме того, пострадал и глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Варвара Романова

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