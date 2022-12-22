Рогозина перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который получил ранение во время обстрела Донецка со стороны ВСУ, доставлен в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом Лайфу сообщил его помощник. Также в медучреждение были перевезены ещё двое пострадавших в результате атаки.