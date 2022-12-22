Рогозин получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В Донецке бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин получил ранение в ходе обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины. Он был госпитализирован, угрозы его жизни нет. Об этом сообщил помощник государственного деятеля.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", — приводит агентство его слова.