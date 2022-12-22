Рогозин получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
В Донецке бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин получил ранение в ходе обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины. Он был госпитализирован, угрозы его жизни нет. Об этом сообщил помощник государственного деятеля.
"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", — приводит агентство его слова.
Помощник Рогозина рассказал, что также были ранены сопровождавшие политика лица. По мнению собеседника агентства, удар был целенаправленный. Предположительно, была задействована французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR.
Напомним, Дмитрий Рогозин, в июле ушедший с поста гендиректора "Роскосмоса", находится в зоне спецоперации. Он взял себе позывной Космос, однако позже, похоже, сменил его на Сармат. В зоне СВО Рогозин возглавил группу военных советников "Царские волки", которая занимается военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, и решил остаться на передовой до победы России.
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