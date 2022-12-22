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21 декабря, 22:05

Самый короткий день: В России наступила астрономическая зима

Московский планетарий: 22 декабря — самый короткий световой день в году

Этот четверг, 22 декабря — день зимнего солнцестояния, который станет самым коротким световым в году. На широте Москвы Солнце заглянет всего на семь часов. Эта дата — начало астрономической зимы в Северном полушарии, а в Южном наступит лето.

"День зимнего солнцестояния — самый короткий световой день года в Северном полушарии Земли. Каждый последующий день будет дарить нам немного больше света. К 1 января 2023 года продолжительность светового дня увеличится на 7 минут", — приводит ТАСС комментарий Московского планетария.

После 18 декабря солнце перешло из Змееносца в созвездие Стрельца. В 00:48 по Москве оно склонилось до 23,5 градуса к югу от небесного экватора.

Что происходит при смене природных циклов: Приметы и факты о дне зимнего солнцестояния, чего нельзя делать 21 декабря

Что происходит при смене природных циклов: Приметы и факты о дне зимнего солнцестояния, чего нельзя делать 21 декабря

Ранее психолог Марсель Сультеев рассказал, как с помощью одежды и заставки на смартфоне привыкнуть к короткому световому дню.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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