США усилили санкции против ЧВК "Вагнер"

Министерство торговли США объявило об усилении санкций против российской ЧВК "Вагнер". Цель - ограничение для неё доступа к технике. Это следует из документа, опубликованного ведомством.

Из него следует, что Минторг США признал "Вагнер" "конечным военным пользователем", что закрывает возможность поставки целого ряда товаров. В американском ведомстве отметили, что накладывают "дополнительные жёсткие ограничения" на возможности ЧВК приобретать снаряжение в интересах военной спецоперации России.

Впрочем, нужно отметить, что ЧВК "Вагнер" изначально была добавлена в американский санкционный список ещё в 2017 году.