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21 декабря, 21:45

США усилили санкции против ЧВК "Вагнер"

Минторг США ужесточил меры экспортного контроля в отношении ЧВК "Вагнер"

Министерство торговли США объявило об усилении санкций против российской ЧВК "Вагнер". Цель - ограничение для неё доступа к технике. Это следует из документа, опубликованного ведомством.

Из него следует, что Минторг США признал "Вагнер" "конечным военным пользователем", что закрывает возможность поставки целого ряда товаров. В американском ведомстве отметили, что накладывают "дополнительные жёсткие ограничения" на возможности ЧВК приобретать снаряжение в интересах военной спецоперации России.

Впрочем, нужно отметить, что ЧВК "Вагнер" изначально была добавлена в американский санкционный список ещё в 2017 году.

Лайф публикует видео изнутри "ЧВК Вагнер центра" в Петербурге

Лайф публикует видео изнутри "ЧВК Вагнер центра" в Петербурге

Как рассказывал Лайф, в сентябре этого года российский бизнесмен, руководитель группы "Конкорд" Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название "Вагнер".

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Агентство "Москва" \ Сергей Киселёв

Андрей Григорьев

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