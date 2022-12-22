"Неужели мало даём денег?": Американцев возмутил Зеленский в свитере на встрече с Байденом

Читателей CNN возмутил затрапезный вид главы Украины Владимира Зеленского, прилетевшего на встречу с главой США Джо Байденом. Своё недовольство они выразили в Twitter. Конкретно американцам не понравился свитер цвета хаки, который Зеленский предпочёл официальному костюму. По мнению пользователей соцсети, это жест неуважения Зеленского по отношению к властям Штатов.

Байден встречает Зеленского в злополучной зелёной кофте у Белого дома. Видео © Twitter \ CNN

"Он что, не может позволить себе купить хотя бы нормальную толстовку для встречи с президентом США на американской земле? Это вопиющее неуважение" — написал один из комментаторов под видео от CNN.

Кто-то отметил, что Зеленский — это единственный мировой лидер, который не располагает даже галстуком. Другой комментатор попросил надеть пиджак "на этого бездельника". Другие поинтересовались, есть ли вообще хоть один костюм в гардеробе украинского лидера. Нашлись и любители поупражняться в остроумии, в шутку заметившие, что в Вашингтоне отпадает надобность в камуфляже.

"Спасибо за официальный костюм. Неужели мы мало даём денег, что он не может себе позволить купить одежду?" — возмутился один из пользователей соцсети.

"Ему дали 113 миллионов долларов, а он не может купить себе костюм?" — поинтересовался другой подписчик.