Должность главы российского региона переименуют
В Госсовет Татарстана внесены поправки о переименовании должности главы республики
В Госсовет Татарстана внесён проект, который среди прочего предусматривает иное название высшего должностного лица республики. Документ опубликован на сайте Госсовета региона.
"Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", — гласит текст проекта.
Документ внесла в республиканский парламент группа депутатов. Проект может быть рассмотрен уже 23 декабря.
Напомним, около года назад был подписан федеральный закон, который ввёл запрет на использование слова "президент" в наименовании должностей глав регионов. Уже на тот момент такое было только в Татарстане.
Напомним, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об организации региональной власти, который в том числе запрещает руководителям регионов именоваться президентами. Минниханов в свою очередь заявил, что Татарстан будет следовать требованиям документа.