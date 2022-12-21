Должность главы российского региона переименуют

В Госсовет Татарстана внесён проект, который среди прочего предусматривает иное название высшего должностного лица республики. Документ опубликован на сайте Госсовета региона.

"Слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", — гласит текст проекта.

Документ внесла в республиканский парламент группа депутатов. Проект может быть рассмотрен уже 23 декабря.

Напомним, около года назад был подписан федеральный закон, который ввёл запрет на использование слова "президент" в наименовании должностей глав регионов. Уже на тот момент такое было только в Татарстане.