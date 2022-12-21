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Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 20:21

Месси определился с клубом

Sky Sport Italia: ПСЖ и Месси достигли устной договорённости о продлении контракта

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлит контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Они достигли устной договорённости. Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

"ПСЖ и Месси достигли устной договорённости о продлении контракта. Пока нет решения о сроках продления контракта и заработной плате, это будет решено на новой встрече между сторонами в ближайшее время", — написал Романо в Twitter.

Журналист сообщил, что Месси не принял предложения американского "Интер Майами" и не согласовывал контракт с испанской "Барселоной", хотя к нему обращались оба клуба, но переговоры никогда не переходили в продвинутую стадию. Романо отмечает, что президент, совет директоров и тренер ФК "Пари Сен-Жермен" несколько месяцев убеждали футболиста продлить контракт, и тот наконец принял положительное решение. Нынешний контракт нападающего и ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.

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Ранее Лайф писал, что Месси не планирует уходить из ПСЖ и покидать Европу в ближайшие годы. После победы Аргентины на ЧМ-2022 он заявил, что будет играть на топ-уровне как минимум два года.

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FIFA

Арина Родионова
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