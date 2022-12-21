Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" продлит контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Они достигли устной договорённости. Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

"ПСЖ и Месси достигли устной договорённости о продлении контракта. Пока нет решения о сроках продления контракта и заработной плате, это будет решено на новой встрече между сторонами в ближайшее время", — написал Романо в Twitter.

Журналист сообщил, что Месси не принял предложения американского "Интер Майами" и не согласовывал контракт с испанской "Барселоной", хотя к нему обращались оба клуба, но переговоры никогда не переходили в продвинутую стадию. Романо отмечает, что президент, совет директоров и тренер ФК "Пари Сен-Жермен" несколько месяцев убеждали футболиста продлить контракт, и тот наконец принял положительное решение. Нынешний контракт нападающего и ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.