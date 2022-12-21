Месси предложили $1 млн за арабскую накидку, подаренную ему на вручении наград ЧМ
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани надевает на Лионеля Месси арабскую накидку на вручении наград ЧМ. Обложка © Twitter / AhmedSAlbarwani
Форварду сборной Аргентины Лионелю Месси предложили один миллион долларов за арабскую накидку, которую на него надел эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время церемонии вручения наград на ЧМ по футболу. Покупатель написал о своём желании купить бишт в Twitter.
"Месси, предлагаю тебе один миллион долларов США в обмен на то, что ты отдашь мне этот бишт", — написал пользователь.
Покупателем оказался оманский юрист, бывший член Консультативного совета парламента султаната Ахмед аль-Барвани. Как сообщил портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на производителя эксклюзивной накидки, предназначенной для ЧМ, изделие создано из первоклассного материала и золотой нити. Стоимость бишта составляет более 4,5 тысячи катарских риалов (более 1,2 тысячи долларов).
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.