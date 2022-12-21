Месси предложили $1 млн за арабскую накидку, подаренную ему на вручении наград ЧМ

Форварду сборной Аргентины Лионелю Месси предложили один миллион долларов за арабскую накидку, которую на него надел эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время церемонии вручения наград на ЧМ по футболу. Покупатель написал о своём желании купить бишт в Twitter.

"Месси, предлагаю тебе один миллион долларов США в обмен на то, что ты отдашь мне этот бишт", — написал пользователь.