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21 декабря, 13:58

Названа опасность использования женских приложений-календарей

В "Роскачестве" назвали опасными женские приложения-календари из-за возможной утечки данных

Личные данные россиянок могут быть слиты в Сеть из женских приложений-календарей. Об этом заявили специалисты Центра цифровой экспертизы "Роскачества". Специалисты изучили 12 самых популярных сервисов на Аndroid и пытались выяснить, насколько они внимательно относятся к сохранности сведений.

Так, ряд приложений запрашивал доступ не только к календарю, но и к личной информации, например логинам в аккаунтах. Эти данные передаются в аналитические организации для рекламы, которую пользователь может увидеть в профиле.

"Худшим в рейтинге разрешений оказалось приложение Flo Ovulation & Period Tracker, но оно же является и самым популярным — более 50 миллионов скачиваний. Помимо перечисленных выше доступов приложение просит доступ к фото и видео, истории действий, идентификатору вызовов, а также к просмотру сообщений. Это признаки сталкерского приложения (stalkerware) и шпионской активности", — отметил старший специалист Центра цифровой экспертизы "Роскачества" по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко, слова которого приводит "Газета.ru".

А "WomanLog календарь месячных" передаёт данные третьим лицам и не обладает российской юрисдикцией. Поэтому просьба отозвать согласие на обработку личной информации может быть проигнорирована. Лишь одно приложение "Календарь овуляции: Ледитаймер" хранит персональные данные пользователей на территории России и в своей политике ссылается на российское законодательство. Эксперты отмечают, что ни один из сервисов не указывает ответственного за сбор сведений.

"Теоретически данные можно продать сторонним медицинским организациям и торговым компаниям для настройки соответствующей рекламы с предложением услуг и товаров по теме. Однако все эти данные будут идти в обезличенном — статистическом — виде. Конечно, возможно, получится по связке логин – данные вычислить владелицу, но это весьма сложная в реализации схема, тем более для рекламной рассылки", — сказал Кузьменко.

Из-за того что разработчики не знают, какая именно реклама будет размещаться в приложении, есть риск нарваться и на аферистов. При этом в целом шпионских программ во всех сервисах не найдено.

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Ранее глава ЦКИКТ Массух заявил, что намного безопаснее пользоваться российскими магазинами приложений. В России созданы RuStore, NashStore и другие.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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