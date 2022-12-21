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Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 17:06

Месси не планирует уходить из ПСЖ и покидать Европу в ближайшие годы

В ближайшие годы нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не планирует покидать Европу. После победы Аргентины на ЧМ-2022 он заявил, что будет играть на топ-уровне как минимум два года, пишет Mundo Deportivo.

По данным издания, футболист вернётся в испанскую команду "Барселона", если ПСЖ не сможет продлить с ним контракт из-за финансового фейр-плей. Шансы ПСЖ сохранить форварда составляют порядка 90%.

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Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира. Всё решилось в серии пенальти, где южноамериканская команда вырвала титул со счётом 4:2. При этом Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Публикация Месси о победе на ЧМ-2022 побила рекорд Instagram* по лайкам.

* Деятельность организации Meta (владеет "Инстаграмом" и "Фейсбуком") признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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ТАСС/Сергей Бобылев

Илья Суриков
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