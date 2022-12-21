Экс-сотрудник Белого дома Робертс назвал Путина самым честным из всех нынешних политиков

Президент России Владимир Путин отличается человечностью от других нынешних крупных политиков, а также является самым честным из них. Об этом на своём сайте написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

"Путин — хороший лидер, человечный человек, возможно, слишком человечный для того зла, с которым он сталкивается", — отметил он.

Робертс также добавил, что в публикациях он старается вставать на сторону правды, а не Путина. Он считает, что Москва периодически переоценивает Запад и ошибочно считает, что там есть с кем вести переговоры.