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21 декабря, 16:35

Россиянина арестовали по делу о госизмене и отправили в СИЗО "Лефортово"

Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене россиянину Фирузу Дадобоеву. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ)", — заявил собеседник агентства.

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Он добавил, что обвиняемого арестовали и отправили в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не разглашаются.

Ранее Лайф писал о том, что житель Севастополя Евгений Петрушин получил 12 лет колонии за госизмену в пользу Украины: россиянин передавал украинской военной разведке сведения о деятельности Черноморского флота.

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PxHere

Илья Суриков

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