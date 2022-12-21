Россиянина арестовали по делу о госизмене и отправили в СИЗО "Лефортово"
Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене россиянину Фирузу Дадобоеву. Об этом сообщает ТАСС.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ)", — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что обвиняемого арестовали и отправили в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не разглашаются.
Ранее Лайф писал о том, что житель Севастополя Евгений Петрушин получил 12 лет колонии за госизмену в пользу Украины: россиянин передавал украинской военной разведке сведения о деятельности Черноморского флота.
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