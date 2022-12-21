Россиянина арестовали по делу о госизмене и отправили в СИЗО "Лефортово"

Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене россиянину Фирузу Дадобоеву. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ)", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что обвиняемого арестовали и отправили в СИЗО "Лефортово". Подробности уголовного дела не разглашаются.