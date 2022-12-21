Поставщики Wildberries снова "штурмуют" московский офис компании из-за огромных штрафов за якобы несоответствие габаритов товаров. После прошлой разборки часть взысканий удалось отменить. Тогда недовольные продавцы договорились встретиться с сотрудниками организации через неделю, однако на встречу никто от маркетплейса так и не пришёл. По данным телеграм-канала SHOT, на этот раз представители интернет-магазина предложили созвониться по видеосвязи и онлайн решить все сложности.

Поставщики Wildberries снова "штурмуют" московский офис, но из компании никто не приходит. Видео © Telegram / SHOT

"Я прилетел из Казани, я поставщик Wildberries. Прилетели для встречи, но, к большому сожалению, сотрудники Wildberries не пришли. Мы их ждали несколько часов. Потому что мы хотим свои проблемы решить. Пострадавших очень много. У меня, например, полтора миллиона убытков, которые не возвращает мне Wildberries", — рассказал поставщик Нурик.

Теперь разгневанные предприниматели планируют идти в суд и готовы разговаривать только лично с владелицей Татьяной Бакальчук. И это уже не первый иск на компанию. По словам адвоката поставщиков Александра Ефимова, в Арбитражном суде уже скопилось свыше 1200 дел, большую часть из которых Wildberries проиграл. Кроме того, для компании составлено предложение, которое было подготовлено в ходе опроса более 100 поставщиков.