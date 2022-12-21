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21 декабря, 16:20

Швейцария вслед за ЕС расширила список антироссийских санкций

Швейцария внесла более 140 физлиц и 40 компаний из России в санкционный список

Швейцария вслед за Евросоюзом добавила в санкционный список 141 физическое лицо и 49 компаний из России. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства экономики страны.

"21 декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении РФ. Таким образом, Швейцария принимает изменения, которые ЕС решил внести в связи с тревожной ситуацией на Украине", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что санкционный перечень пополнили депутаты Госдумы, министры, военнослужащие, а также физлица и организации, ответственные за "действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету Украины". Ограничения вступят в силу с 20:00 по московскому времени.

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На прошлой неделе Евросоюз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. Так, страны союза наложили ограничения против деятелей культуры и российских средств массовых коммуникаций. Также новый санкционный пакет ЕС затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников. Кроме того, под ограничения подпали все парламентские партии, Вооружённые силы РФ, ВМФ, ВКС и сухопутные войска.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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