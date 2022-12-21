Швейцария вслед за ЕС расширила список антироссийских санкций

Швейцария вслед за Евросоюзом добавила в санкционный список 141 физическое лицо и 49 компаний из России. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства экономики страны.

"21 декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении РФ. Таким образом, Швейцария принимает изменения, которые ЕС решил внести в связи с тревожной ситуацией на Украине", — говорится в сообщении.