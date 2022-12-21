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21 декабря, 16:08

"Удар по печени, сердцу и сосудам": Названы риски для здоровья при тренировках после новогодних застолий

Тренер Нагулин: Тяжёлые тренировки после новогодних застолий могут обернуться инсультом

Интенсивные спортивные тренировки после новогодних застолий могут нанести вред здоровью. Об этом в беседе с РИАМО предупредил мастер спорта по самбо, фитнес-тренер Дмитрий Нагулин. По его словам, такие нагрузки навредят сердцу и печени, из-за чего человек может почувствовать недомогание, а в некоторых случаях всё это чревато инсультом.

"Спортивные занятия после переедания и алкоголя — удар по печени, сердцу, сосудам. Организм старается расщепить молекулы этанола и максимально быстро избавиться от токсинов и веществ распада", — пояснил спортсмен.

По словам Нагулина, во время тяжёлых тренировок происходит не выброс, а, наоборот, процесс накопления во всех клетках, в итоге нарушается обмен веществ. Резюмируя вышесказанное, специалист рекомендовал вернуться к интенсивным занятиям уже после новогодних праздников.

Врач рассказала, как избежать алкогольных отравлений в новогодние праздники

Врач рассказала, как избежать алкогольных отравлений в новогодние праздники

А ранее психолог Вера Афанасьева объяснила, как после новогоднего застолья не обнаружить в себе лишние килограммы. В частности, специалист посоветовала умеренно употреблять алкоголь, поскольку он разжигает аппетит и отключает осознанность.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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