"Удар по печени, сердцу и сосудам": Названы риски для здоровья при тренировках после новогодних застолий

Интенсивные спортивные тренировки после новогодних застолий могут нанести вред здоровью. Об этом в беседе с РИАМО предупредил мастер спорта по самбо, фитнес-тренер Дмитрий Нагулин. По его словам, такие нагрузки навредят сердцу и печени, из-за чего человек может почувствовать недомогание, а в некоторых случаях всё это чревато инсультом.

"Спортивные занятия после переедания и алкоголя — удар по печени, сердцу, сосудам. Организм старается расщепить молекулы этанола и максимально быстро избавиться от токсинов и веществ распада", — пояснил спортсмен.

По словам Нагулина, во время тяжёлых тренировок происходит не выброс, а, наоборот, процесс накопления во всех клетках, в итоге нарушается обмен веществ. Резюмируя вышесказанное, специалист рекомендовал вернуться к интенсивным занятиям уже после новогодних праздников.