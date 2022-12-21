Масочный режим рекомендован в Москве из-за гриппа
Роспотребнадзор рекомендовал москвичам соблюдать масочный режим в общественных местах из-за гриппа и ОРВИ
Жителям Москвы на фоне подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ советуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Такая рекомендация появилась в среду на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытьё и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей", — отмечает ведомство.
По данным Роспотребнадзора, на 50-й неделе 2022 года показатели заболеваемости среди взрослых и среди детей 7–14 лет в столичном регионе остаются, к сожалению, выше эпидемических пороговых значений.
Ранее заведующая кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова профессор и доктор медицинских наук Наталья Геппе напомнила о противовирусных препаратах на фоне распространения гриппа. Они поддерживают иммунитет и помогают быстро справиться с инфекцией.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев