Психолог объяснил, как общаться с пьяными людьми за новогодним столом, чтобы не дошло до драки

Человек подшофе превращается в примитивное существо, поэтому в общении с ним важно прибегнуть к некоторым правилам. Об этом в беседе с Лайфом рассказал психолог Евгений Идзиковский.

"Что делает алкоголь? Если очень упростить, он ослабляет то, что отличает нас от животных. Лобные доли, самоконтроль, волю, осознанность. Человек превращается в довольно примитивное существо, зачастую непредсказуемое", — подчеркнул специалист.

Психолог Евгений Идзиковский. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / eugeniusid

По его словам, люди привыкают к образу знакомых, друзей, родных в своей голове. Однако они могут не оправдаться. Поэтому во избежание сложностей стоит придерживаться следующих правил:

1. Оценить степень опьянения. Это сложно, учитывая и то, что она постоянно меняется. Симптомы тоже индивидуальны. А если есть сомнения, что в человеке минимальная доза алкоголя и он адекватен, то лучше исходить из обратного.

2. Аргументировать, спорить, доказывать — бессмысленно. У подвыпившего человека разум спит, поэтому можно поговорить о жизни, при этом соглашаться необязательно. А вот доказать что-то не получится, лучше позволить остаться подвыпившему собеседнику при своём мнении.

3. Некомфортно находиться рядом — уходи. Нужно создать дистанцию. И если есть другие люди, то стоит переключиться на разговор с ними.

4. Разговор сводится к конфликту — смени тему. Например, можно рассказать о какой-то драме из своей жизни, которая для всех объективно значима. Конфликтовать с человеком, который жалуется на несчастную любовь, сложно.

5. Не ругать пьяного человека зазря. Лучше и не смеяться над ним. Дело в том, что сегодня он неадекватный, но завтра всё вспомнит.