Врач опровергла популярный миф о взаимосвязи стрижки и выпадения волос

Стрижка влияет только на волосяной стержень и абсолютно никак не затрагивает фолликул, от которого зависит рост волос и их выпадение. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-трихолог, косметолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Любовь Колесникова.

Она пояснила, что на голове находится в среднем 100–150 тысяч волосяных фолликулов, 86–95% из них пребывают в фазе роста. При этом у каждого человека она запрограммирована генетически, то есть, чем дольше её продолжительность, тем длиннее отрастает волос. Стадия роста волос, по словам медика, как правило длится от двух до семи лет.

"На фазе активного роста волос здорового человека способен выдержать груз весом в 100 грамм при толщине всего в 0,05 миллиметра. По прочности он не уступает медной проволоке того же диаметра, поэтому стрижка здорового растущего волоса никак не повлияет на его жизненный цикл и не сможет продлить фазу роста", — отметила Колесникова.

Спустя несколько лет волосы переходят в стадию катагена (покоя), которая длится всего около месяца. В это время, как пояснила наша собеседница, волосяные луковицы начинают отсоединяться от питающего элемента. При этом на данной стадии волос всё также прочен и достаточно устойчиво держится в фолликуле. А вот спустя ещё месяц наступает фаза телогена, которая и вызывает заметную потерю волос. Протяжённость этого периода, по словам специалиста, может составлять около трёх–четырёх месяцев. При этом Колесникова предупреждает, что из-за какого-либо патологического влияния на организм, к примеру стресса, большая часть волос может досрочно перейти из фазы роста в фазу катагена и телогена.

"Тогда во время мытья и расчёсывания наблюдается та самая ужасающая картина волосопада, который мы стараемся больше не увидеть и начинаем всячески избегать всех моментов, способствующих выдёргиванию волос. К сожалению, именно это приводит к тому, что перешедшие в телоген волосы не могут нормально покинуть кожу головы, чтобы уступить место вновь растущим. А мы с вами всеми этими действиями только продлеваем ощущение патологического выпадения и усиливаем свой стресс", — резюмировала врач.