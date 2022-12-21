Врач Стрижелецкий: Непривитые пациенты переносят грипп H1N1 c температурой под 40

"К сожалению, не все сделали прививку от гриппа. Невакцинированные болеют высокопатогенным гриппом тяжело, с лихорадкой под 40, с развитием пневмоний, дыхательной недостаточности. Ещё есть шанс запрыгнуть в последний вагон, пройти вакцинацию и избежать ненужных проблем", — отметил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Новый корпус медучреждения стал красной зоной — сейчас там лечатся пациенты с ОРВИ, гриппом и коронавирусом. По словам Стрижелецкого, нынешний сезонный подъём заболеваемости не стал сюрпризом для врачей, они готовы действовать в самых экстремальных условиях. Он напомнил, что сотрудники помогали людям ещё во время пандемии гриппа в 2009 году. После начала работы нового корпуса перепрофилирование проходит оперативно, санитарные пропускники уже предусмотрены. Отделение рассчитано на 305 коек и может быть расширено до 405 мест.