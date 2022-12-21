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21 декабря, 14:34

Ярослав Бойко решил развестись с супругой после 23 лет брака

Актёр Ярослав Бойко разводится с танцовщицей Рамуне Ходоркайте после 23 лет жизни вместе

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / boyko1970, <a href="https://www.mgpu.ru/personal/hodorkajte-ramune/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mgpu.ru</a></p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / boyko1970, mgpu.ru

Российский актёр Ярослав Бойко и танцовщица Рамуне Ходоркайте решили развестись после 23 лет совместной жизни. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" в телеграм-канале.

По данным издания, иск о расторжении брака актёра и танцовщицы зарегистрирован в одном из московских судов. Кроме развода Бойко никаких требований Ходоркайте не выдвигал.

Бойко и Ходоркайте зарегистрировали брак в 1999 году. В 2001-м у них родился сын Максим, а в 2003-м — дочка Эмилия. Причём под угрозой развода их отношения оказались ещё в начале 2000-х годов, когда Бойко начал встречаться с бывшей женой актёра Михаила Ефремова Евгенией Добровольской, — в 2002 году у них родился общий сын.

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Светлана Оперук

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