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Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 18:00

В Госдуме положительно оценили идею поднятия призывного возраста в России

Депутат ГД Грулёв назвал верной идею поднятия призывного возраста в России

Идея министра обороны РФ Сергея Шойгу о поднятии призывного возраста с 18 до 21 года и увеличение предельного возраста призыва в армию до 30 лет является верной, так как некоторые школьники заканчивают учиться как раз в 18 лет. Такое мнение в беседе с URA.ru выразил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"Сегодня объективно дети заканчивают школу, которым уже за 18 лет, то есть 19. Из-за того, что мы перешли на 11 лет обучения в школе. И, наверное, поднятие призывного возраста себя оправдывает. Соответственно, верхняя планка поднялась из-за этого. В этом вопросе всё верно", — заметил Гурулёв.

По мнению парламентария, пока неясно, кого именно затронет поднятие планки призывного возраста россиян до 30 лет. Поэтому он призвал дождаться официальных разъяснений относительно данного вопроса. Озвученное предложение Сергея Шойгу является "декларацией о намерениях", добавил Гурулёв.

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Напомним, что сегодня на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет.

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Артур Белкин
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