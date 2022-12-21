В России предложили призывать в армию с 21 года, а предельный возраст продлить до 30

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Заявление прозвучало на итоговой коллегии ведомства в среду, на которой присутствует и президент страны, Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Министр обороны Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года. Видео © LIFE

"При комплектовании вооружённых сил нужно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет", — озвучил своё предложение Шойгу.

Министр также отметил, что численность Вооружённых сил России необходимо довести до 1,5 миллиона человек, в том числе контрактников — до 670 тысяч.