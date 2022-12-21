Пермский робот стал консультантом в супермаркете Walmart в Сантьяго

Робот от пермской компании Promobot начал работать консультантом в супермаркете Walmart в Сантьяго. Создатели отмечают, что умная машина будет помогать покупателям ориентироваться в магазине. Так, у автомата можно будет уточнить наличие продуктов и их стоимость, а также узнать об акциях. Разработчики заявили, что робот уложил в голове самый большой в мире объём данных о товарах.