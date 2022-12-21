Пермский робот стал консультантом в супермаркете Walmart в Сантьяго
Робот от пермской компании Promobot начал работать консультантом в супермаркете Walmart в Сантьяго. Создатели отмечают, что умная машина будет помогать покупателям ориентироваться в магазине. Так, у автомата можно будет уточнить наличие продуктов и их стоимость, а также узнать об акциях. Разработчики заявили, что робот уложил в голове самый большой в мире объём данных о товарах.
"Для работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 000 торговых позиций: товаров для кухни, сантехники, оборудования для отопления, строительных материалов и других товаров", — приводит Ura.ru их слова.
Ранее Лайф писал, что робот-собака контролирует ход строительства зданий в Тюмени. Полигоном для испытаний робота-квадропода с 3D-сканером стала строительная площадка будущего исследовательского центра "Геосфера".
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