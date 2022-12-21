Опрос: Больше 40% россиян верят в восстание машин в будущем

Почти половина опрошенных жителей России (43%) верит в потенциальное восстание машин, как в серии популярных фильмов. При этом треть из них уточнили, что это может произойти, но не в ближайшем будущем. Таковы результаты опроса "Лаборатории Касперского", пишет ТАСС.

"Людей волнует то, как экстенсивное развитие технологий повлияет на их жизнь и не будут ли новые технологии представлять из себя источник опасности. Мнение относительно угроз, связанных с искусственным интеллектом, у респондентов разделилось", — говорится в исследовании.

А вот почти половина опрошенных (42%) считают, что восстание машин это нечто нереалистичное. Кроме того, 75% участников исследования убеждены, что искусственный интеллект может ошибаться. Довериться беспилотному такси опасаются 56% респондентов.

Опрос по заказу "Лаборатории Касперского" в июле 2022 года провела компания Online Interviewer. В нём приняли участие 1008 человек.