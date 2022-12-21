Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 декабря, 16:05

Врач перечислила причины повторного заболевания гриппом

Терапевт Лапа назвала ослабленный иммунитет причиной повторного заболевания гриппом

На данный момент в России распространено два варианта гриппа, один из которых вызывает осложнения. Причиной всплеска заболеваемости сейчас является ослабленный иммунитет после ковида. Об этом рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Она добавила, что многие заболевают гриппом повторно из-за того, что недолечиваются.

"На первоначальном этапе болезнь проявляется в лёгкой форме: недомогание, незначительное повышение температуры, на что больной не обращает никакого внимания, продолжает вести активную социальную жизнь, вместо того чтобы соблюдать постельный режим и лечиться", — сказала врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Она рекомендовала соблюдать самоизоляцию и постельный режим при заражении и не ограничиваться двумя днями лечения. Также врач рассказала, что грипп может вернуться из-за ослабленного иммунитета после перенесённого ковида и отсутствия прививки.

Масочный режим рекомендован в Москве из-за гриппа

Масочный режим рекомендован в Москве из-за гриппа

При этом грипп может иметь осложнения в виде пневмонии, бронхиолита, острого ларинготрахеобронхита, бронхиальной астмы и других заболеваний.

Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что грипп стал опаснее ковида в 2022 году.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров