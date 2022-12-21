Путину показали перспективные образцы российских вооружений
Путин посетил выставку в Национальном центре управления обороной РФ
Президент РФ Владимир Путин в компании главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова посетил выставку в Национальном центре управления обороной РФ после расширенного заседания коллегии военного ведомства.
Путин посетил выставку в Национальном центре управления обороной РФ. Видео © LIFE
Глава государства осмотрел новинки военной техники, а также перспективные образцы вооружений, средств защиты войск.
А ранее Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Глава государства начал выступление с минуты молчания в память о погибших военных, а затем подчеркнул, что военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены. Президент также поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и напомнил, что ограничений по финансированию ВС РФ нет, страна даёт всё, что просит армия.
LIFE