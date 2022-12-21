Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 декабря, 15:44

Путину показали перспективные образцы российских вооружений

Путин посетил выставку в Национальном центре управления обороной РФ

Президент РФ Владимир Путин в компании главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова посетил выставку в Национальном центре управления обороной РФ после расширенного заседания коллегии военного ведомства.

Путин посетил выставку в Национальном центре управления обороной РФ. Видео © LIFE

Глава государства осмотрел новинки военной техники, а также перспективные образцы вооружений, средств защиты войск.

Путин: Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе 2023 года

Путин: Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе 2023 года

А ранее Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Глава государства начал выступление с минуты молчания в память о погибших военных, а затем подчеркнул, что военные РФ действуют мужественно и стойко, задачи СВО будут, безусловно, выполнены. Президент также поручил Минобороны внимательно относиться к критике в свой адрес и напомнил, что ограничений по финансированию ВС РФ нет, страна даёт всё, что просит армия.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров