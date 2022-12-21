В Минцифры исключили риски для мобильной связи после ухода Nokia и Ericsson из РФ
В Российской Федерации нет дефицита телекоммуникационного оборудования, поэтому уход из страны производителей телеком-оборудования Nokia и Ericsson не повлияет на качество мобильной связи. Об этом заявили в Минцифры.
"Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование", — цитирует ведомство ТАСС.
Там также добавили, что операторы мобильной связи направят на закупку отечественного оборудования более 100 миллиардов рублей. Благодаря этому появится возможность организовать в России современное производство телеком-оборудования.
Ранее финская компания Nokia сделала запрос в США с просьбой выдать экспортную лицензию для поставок в РФ телекоммуникационного оборудования, чтобы выполнить все договорные обязательства перед уходом из страны.
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